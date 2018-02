Ahlhorn Die leckeren Berliner und warme Bockwürste standen in der Küche schon bereit, als am Freitagabend im Ahlhorner Feuerwehrhaus die Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr der Gemeinde Großenkneten anstand. Lange mussten die Teilnehmer auf die Stärkung nicht warten – in rund 45 Minuten war die Tagesordnung abgehandelt.

An diesem Abend standen auch die Wahlen zur Gemeindejugendfeuerwehr an. Erneut für drei Jahre wiedergewählt wurde dabei Florian Reinke als Gemeindejugendfeuerwehrwart. Zum Stellvertreter bestimmten die Jugendlichen und Betreuer Lukas Grannemann. Er ist damit Nachfolger von Dirk Abel (Sage).

Auch bei den Jugendsprechern gab es Veränderungen. Auf Tim-Ole Ramour folgt Merle Sophie Wefeler. Stellvertretender Jugendsprecher ist nun Kai Kempermann, der damit in die Fußstapfen von Bastian Dolbert tritt.

Frauke Asche, bei der Gemeinde unter anderem zuständig für das Feuerwehrwesen, bedankte sich bei den Jugendlichen für ihren Einsatz. „Dass ihr dabei Spaß habt, kann man immer wieder in den Gesichtern ablesen“, betonte sie. Daneben lobte sie die Disziplin in den Reihen der Jugendwehr. Gleichzeitig hob sie hervor, dass es eine gute Lösung gewesen sei, Ahlhorn zum Sitz der Wehr zu machen.

Auch Kreisjugendfeuerwehrwart Werner Mietzon sparte nicht mit Lob. „Macht weiter so. Greift an und lernt kontinuierlich weiter“, rief er den Mädchen und Jungen zu.

Neben den Wahlen stand auch eine Ehrung an diesem Abend an. Florian Reinke überreichte die Abzeichen zur gerade vor einer Woche erfolgten Abnahme des Prüfungen für die „Jugendflamme I“. Die Jugendflamme ist ein Ausbildungsnachweis für Jugendfeuerwehrmitglieder und wird in drei Stufen verliehen.

Die Prüfung bestanden Marek Addicks, Lukas Wieting, Mika Hahn, Maira Lueken, Niklas Naumann, Justin Schultz, Jonas Tabke, Rieke Stolle und Tyler Voigt.

Abschließend kündigte Reinke drei Veranstaltungen an. Angeboten wird vom 1. bis 7. August (letzte Ferienwoche) eine Fahrt in die Partnergemeinde Supraśl/Polen. 13 Jugendliche sagten spontan zu. Nähere Infos kämen noch, so Reinke.

Angeboten wird auch eine Tagesfahrt in den Movie-Park Bottrop. An beiden Angeboten wird sich die Gemeinde Großenkneten finanziell beteiligen. Außerdem wird in Kürze ein Erste-Hilfe-Lehrgang veranstaltet.