Bundeswehr: Reservisten der Kreisgruppe Ahlhorn bestimmen neue Führungsspitze

Ahlhorn /Landkreis Die Kreisgruppe Ahlhorn im Verband der Reservisten der deutschen Bundeswehr e.V. hat einen neuen Vorstand. Neuer Kreisvorsitzender ist Stabsfeldwebel der Reserve (d.R.) Meinhard Lamping aus Barßel. Er tritt die Nachfolge von Peter Schröbel aus Oldenburg an, der das Amt des Kreisvorsitzenden seit 2007 innehatte. Einen Wechsel gab es auch bei der Kassenführung. Sie liegt jetzt in den Händen des Obergefreiten d.R. Christoph Rüwe aus Lastrup. Malte Heger hatte sie zuvor seit 2012 geführt. Beide bisherigen Vorstandsmitglieder wurden feierlich mit viel Beifall verabschiedet. Peter Schröbel wurde zum Ehrenvorsitzenden der Kreisgruppe ernannt. Gedankt wurde auch dem scheidenden Revisor Karl-Heinz Petrauschke, „dem die Kreisgruppe sehr viel zu verdanken hat“, so der Verband.

Dem neuen Vorstand gehören weiterhin an: 1. stellvertretender Kreisvorsitzender Obergefreiter d.R. Bernard Tepe (Damme), stv. Kreisvorsitzender Oberfeldwebel d.R. Peter Meyer (Cloppenburg), stv. Kreisvorsitzender Oberst a.D. Wolfgang Rasquin (Wildeshausen), Schriftführer Obergefreiter d.R. Wolfgang Steine­mann (Damme), die Revisoren Oberstleutnant d.R. Peter Strauß (Hude) und Oberstleutnant d.R. Marcus Schröbel (Oldenburg) sowie die stellvertretenden Revisoren Feldwebel d.R. Peter Schröbel sowie Hauptgefreiter d.R. Clemens Krolage (Damme).

Das Ergebnis der Wahl wurde in einer öffentlichen Videokonferenz verkündet. Schon die Wahl wurde in eine Kombination aus Briefwahl, unterstützt durch Video-Konferenzen, durchgeführt.

Zur Kreisgruppe Ahlhorn (benannt nach dem einstigen Fliegerhorst) gehören die Landkreisen Cloppenburg, Oldenburg, Vechta sowie die kreisfreien Städten Oldenburg und Delmenhorst. Sie besteht aus 18 Reservistenkameradschaften, sechs Reservistenarbeitsgemeinschaften sowie einem Arbeitskreis militärische Förderung. Die Geschäftsstelle befindet sich in Delmenhorst in der Feldwebel-Liliental-Kaserne. Die Kreisgruppe hat zurzeit rund 1200 Mitglieder.