Ahlhorn Ein alkoholisierter Mann aus Großenkneten ist am Sonntag, gegen 20 Uhr, in eine Verkehrskontrolle der Polizei Wildeshausen geraten. Er war mit seinem Wagen auf der Wildeshauser Straße in Ahlhorn unterwegs. Die Beamten stellten beim Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,7 Promille. Dem 47-Jährigen musste eine Blutprobe entnommen werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.