Polizei behält Führerschein ein

Ahlhorn Am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Großenkneten einen 36-jährigen Autofahrer auf der Straße Am Scheidewald in Ahlhorn. Die Beamten stellten bei dem Ahlhorner eine Alkoholbeeinflussung von 1,26 Promille fest. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Der 36-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.