Randalierer auf dem Schulhof

Ahlhorn Unbekannte Täter haben am Wochenende auf dem Schulhof der Graf-von-Zeppelin-Schule in Ahlhorn randaliert. Das berichtet jetzt die Polizei. Unter anderem rissen sie eine fest verankerte Metallbank aus dem Boden und beschädigten diese dabei. Zudem wurden zwei Außenwasserhähne an der Schule aufgedreht und die Fensterbänke der Sporthalle am Lemsen mit Eddingschreiber beschmiert. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Ahlhorn unter Telefon 04435/919190 zu wenden.