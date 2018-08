Ahlhorn In ein Stehcafé an der Katharinenstraße in Ahlhorn sind unbekannte Täter eingebrochen und haben dort einen Wechselgeldautomaten aufgebrochen. Nach Angaben der Polizei verschafften sie sich in der Zeit von Montag, 2 Uhr, bis Dienstag, 18.30 Uhr, den Zutritt zum Gebäude. Die Täter entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe. Zeugen wenden sich an die Ahlhorner Polizei, Telefon 04435/919190.