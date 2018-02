Ahlhorn An der Katharinenstaße in Ahlhorn ist am Samstag um 11 Uhr ein „Sprinter“ in Brand geraten. Der Kleinlaster parkte dort. Beim Eintreffen der Feuerwehr Ahlhorn hatte sich der Brand schon auf das komplette Führerhaus ausgebreitet. Er wurde rasch gelöscht. Als Brandursache nimmt die Polizei einen technischen Defekt an. Angaben zur Schadenshöhe machte sie noch nicht.