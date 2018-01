Verkehrsunfall im Ahlhorner Kreisel

Ahlhorn Im Ahlhorner Kreisel ist es am Donnerstag, gegen 17.25 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Eine 60-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Emstek wollte in den Kreisverkehr an der Vechtaer Straße einfahren, übersah dabei aber einen bereits im Kreisverkehr befindlichen Pkw, der von einem 28-jährigen Fahrzeugführer aus Wildeshausen gelenkt wurde. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, durch die laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro entstanden ist.