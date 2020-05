Anschlussstelle Großenkneten: Behinderungen nach Lkw-Unfall auf der A 29

Großenkneten Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls hat der Fahrer eines Sattelzuges am Mittwoch gegen 10.45 Uhr auf der A 29 die Kontrolle über sein Gespann verloren. Dies teilte die Polizei mit.

Der 67-jährige Mann aus Münster war mit seinem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen der zweispurigen Autobahn 29 in Richtung Wilhelmshaven unterwegs, meldet die Polizei. In Höhe der Anschlussstelle Großenkneten geriet der Sattelzug, der Farbe geladen hatte, nach links in die Mittelschutzplanke und kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Zum Stehen kam das Fahrzeug auf dem Grünstreifen neben der Autobahn.

Ersthelfer stellten fest, dass der Fahrzeugführer nicht ansprechbar war. Bis zum Eintreffen von Notarzt und Rettungswagen führten sie eine Laienreanimation durch. Der Mann kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Der rechte Fahrstreifen wurde gesperrt, ebenso die Anschlussstelle Großenkneten.

Zum Schaden an dem Lkw liegen noch keine abschließenden Angaben vor, die Mittelschutzplanke ist auf einer Länge von rund 100 Metern beschädigt. Trümmerteile trafen zwei vorbeifahrende Autos und beschädigten diese leicht.

Bis zur Bergung des Sattelzuges, bei der Kräne erforderlich sind, müssen die Sperrungen aufrechterhalten werden, teilte die Polizei mit.