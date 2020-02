Großenkneten Schlechtes Wetter hat es bei der Jubiläumsveranstaltung des Frauen-Netzwerks Großenkneten nur in den Formulierungen des Vortragsthemas gegeben. „Konflikte sind Gewitter und kein Dauerregen“ hieß das Motto, unter dem Beate Recker auftrat. Ansonsten herrschte eitel Sonnenschein bei der Feier im Landhaus Otte in Sage-Haast. Mit viel Schwung und bestens gelaunt schaute das Frauen-Netzwerk auf sein zehnjähriges Bestehen zurück und feierte es zugleich. Rund 160 Gäste erlebten einen vergnügten Abend, der zwischendurch durch ein leckeres Büfett unterbrochen wurde.

Den Einstieg und den Rückblick in den Abend gestalteten vier Frauen, die bei der Gründung am 15. Dezember 2009 dabei waren und noch heute dem Vorstand angehören. Elke Coorßen, Monika Rowold, Anke Hesselmann und Birte Oltmann unternahmen einen Streifzug durch zehn Jahre Vereinsleben. Sie sind gekennzeichnet durch eine imposante Entwicklung: Aus anfangs 55 Mitgliedern aus der ganzen Gemeinde sind mittlerweile 270 geworden.

Als Mitglied im Landesfrauenverband Weser-Ems sehen sie sich als miteinander vereinte, vernetzte und starke Frauen auf dem Lande. Der aktive Austausch zu Bereichen wie Gesundheit, Ernährung, Garten, Familie, Kreativität sowie anderen Themen wird gepflegt. 140 Veranstaltungen sind es bisher gewesen mit insgesamt 7000 Teilnehmerinnen. „Das freut mich und macht uns richtig stolz“, so Schriftführerin Birte Oltmann. An viele tolle Referentinnen (und einen echten Reinfall) wurde erinnert, ebenso an gelungene Ausflüge und nicht zuletzt Aktionen an den Schulen wie den Ernährungsführerschein.

In seinem Grußwort ging Bürgermeister Thorsten Schmidtke auf die Anfänge des Netzwerks ein. „Im ersten Moment“ sei man traurig gewesen über die Abspaltung, doch das sei längst verflogen. „Wir haben die Landfrauen, wir haben das Frauen-Netzwerk. Alles ergänzt sich“, freute er sich. Viele Frauen hätten sogar Doppelmitgliedschaften. „Ihr seid in, ihr seid toll und voll im Trend“, sparte Schmidtke nicht mit viel Lob.

Für jede der 14 anwesenden Gründungsfrauen hatte er eine Rose parat. Die 15. ging an das aktuelle Geburtstagskind im Saal. „Ist ja charmant, unser Bürgermeister“, kommentierte Elke Coorßen den Auftritt. Sie präsentierte das wiedergefundene Gästebuch des Netzwerks mit dem letzten Eintrag von 2013. Weitere waren bei der Jubiläumsfeier willkommen.

Mit Vorschusslorbeeren geizte Schmidtke auch nicht bei der Referentin Beate Recker. „Wenn ihr Vortrag hält, was ihr Outfit verspricht, dann wird das der Hammer“, meinte er. Derart angespornt, zog die erfahrene Referentin alle Register zu den Themen Kommunikation und Umgang mit Konflikten. Dabei lieferte sie so manchen flotten Spruch ab und zog die Gäste aktiv ein. Einen ihrer Slogans verteilte sie als Postkarte: „Stell dir vor. wir bauen den Flughafen in Berlin ... dann wäre er fertig. Die Landfrauen“.