Freizeit: Großenkneten: Virtuelle Pilgertour mit Dirk Faß erleben

Großenkneten Extralang wird es bei der nächsten Folge der Gemeinde Großenkneten zu den Sehenswürdigkeiten in der Region. Die virtuelle Informationsveranstaltung heißt denn auch diesmal „Kommen – Sehen – Staunen: Großenkneten in 45 Minuten erleben“. Das ist eine Viertelstunde länger als bisher in der Reihe von Gemeinde und Gästeführung. Wie immer geht es am kommenden Sonntag, 16. Mai, um 19 Uhr los. Der Sager Dirk Faß hält diesmal einen Vortrag über das Pilgern auf dem Castus-Weg in der Wildeshauser Geest.

Seit Jahren organisiert Faß, Gemeindearchivar und vielfacher Buchautor, diese Touren in den Region zwischen Wildeshausen, Wardenburg und Bethen. Hier gibt es einige Zeitzeugen aus dem Mittelalter. Von der Christianisierung durch den Abt Gerbert Castus, Gründer der Missionszelle Visbek, bis zur Reformation pilgerten gläubige Menschen durch weite Landstriche des südlichen Oldenburger Landes.

Die Teilnahme ist kostenfrei und unkompliziert. Es wird keine zusätzliche Software oder App benötigt. Der Link für Sonntag: