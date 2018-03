Großenkneten Einen großen Fund haben am Wochenende Teilnehmer der „Aktion Saubere Landschaft“ gemacht: Am Waldrand gegenüber der Straße Bakler Berg in Großenkneten wurden drei illegal abgelegte Haufen mit Brettern und Bauschutt gefunden.

Die Polizei in Wardenburg ist daraufhin informiert worden. Der Verantwortliche, ein 35-jähriger Großenkneter, konnte ausfindig gemacht werden. Er gab die Tat zu. Auf den Umweltsünder kommt laut Polizei ein Ordnungswidrigkeitsverfahren zu.