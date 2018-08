Großenkneten Grünes Licht für die Mineralstoffdeponie Döhlen in der Gemeinde Großenkneten (Kreis Oldenburg): Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg hat am Dienstag eine Klage des Naturschutzbundes (Nabu) gegen den Planfeststellungsbeschluss abgewiesen. Das Vorhaben wurde überarbeitet, nachdem das Gericht vor zwei Jahren in einem Eilverfahren aus Naturschutzgründen einen Baustopp verhängt hatte.

Artenschutz- und Kompensationsmaßnahmen seien im neuen Plan ausreichend berücksichtigt worden, entschieden die Richter. Eine Revision beim Bundesverwaltungsgericht ließen sie nicht zu. (Az. 7 KS 17/16)

Die örtliche Bürgerinitiative (BI) Steinhöhe hatte seit Jahren gegen die Deponiepläne des Abfallfirma Bodenkontor Steinhöhe (Ganderkesee) protestiert. Der Nabu vertrat die BI vor dem OVG gegen die zuständige Behörde, das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg. In einer ehemaligen Sandabbaugrube soll eine Deponie für Bauschutt, Boden und andere mineralische Abfälle entstehen, in der in 18 Jahren rund 1,44 Millionen Kubikmeter Abfälle abgelagert werden könnten.