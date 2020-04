Coronavirus: Nun elf Bewohner und Mitarbeiter positiv

Großenkneten /Landkreis Das Gesundheitsamt des Landkreises Oldenburg hat im Seniorenzentrum in Großenkneten erneut Proben für den Coronavirus-Test genommen. Dieser Kontrollstatus erfolgt in der Inkubationszeit; denn erste nachgewiesene Infektionen sind am vergangenen Wochenende in der Senioreneinrichtung nachgewiesen worden. Erste Testergebnisse des Kontrollstatus liegen nun vor und haben nach Angaben der Kreisverwaltung ergeben, dass insgesamt acht Bewohner und drei Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet sind. Weitere Testergebnisse stünden noch aus.

Ergebnis bereitet Sorgen

„Das Ergebnis ist schlecht und macht uns Sorgen. Es zeigt aber auch, dass weiterhin Infektionen nicht auszuschließen sind. Die Inkubationszeit abzuwarten und erneut zu testen ist darum auch so wichtig“, erklärt Landrat Carsten Harings.

Alle Bewohner und Mitarbeiter gelten als Kontaktpersonen 1. Grades, und darum ist für alle eine 14-tägige Quarantäne verordnet. Die negativ getesteten Bewohner sind, sofern sie nicht schon Einzelzimmer hatten, in Einzelzimmern untergebracht. Die Quarantäne bedeutet für alle Bewohner Verbleib auf dem Zimmer.

Alle Mitarbeiter haben sich zu Hause strikt von den Mitbewohnern getrennt aufzuhalten, so die Kreisverwaltung. Wegen dringender Unabkömmlichkeit zur Sicherstellung der Pflegeversorgung wird vom Gesundheitsamt eine Aussetzung der häuslichen Quarantäne für die Arbeitszeit ausgesprochen. Diese Aussetzung der Quarantäne sei zwingend notwendig und basiere auf Vorgaben des Robert-Koch-Instituts. Sie beziehe sich rein auf den Arbeitsweg und die Arbeitszeit. Etwaige andere Aktivitäten in der Freizeit seien in der Quarantäne nicht erlaubt.

Die mehrmals tägliche Symptom- und Temperaturkontrolle bei allen Bewohnern und Mitarbeitern wird fortgeführt. Dabei orientieren sich Gesundheitsamt und Einrichtung an den Vorgaben und Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Alle Mitarbeiter haben in der Einrichtung dauerhaft Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen.

• Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Landkreis Oldenburg beträgt aktuell 225 bestätigte Fälle (inklusive genesener und verstorbener Personen) einer Covid-19-Erkrankung, hervorgerufen durch das Virus Sars-CoV-2 (Stand Freitag, 12 Uhr). Von dieser Gesamtzahl gelten aktuell 196 Personen als genesen. Zehn Personen sind verstorben. Somit gibt es derzeit 19 bestätigte an Covid-19-Erkrankte im Landkreis Oldenburg – nicht zu verwechseln mit der Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen seit Beginn der Pandemie. 144 Personen befinden sich zurzeit aktiv in häuslicher Quarantäne. In diesen 144 Personen sind die 19 an Covid-19 Erkrankten eingerechnet.

Nach Gemeinden sortiert

Bei den aktuell 19 Erkrankten handelt es sich um Patienten aus den Gemeinden Ganderkesee (2), Großenkneten (10) und Hatten (4), Wardenburg (1) und der Stadt Wildeshausen (2). In den Gemeinden Dötlingen und Hude sowie der Samtgemeinde Harpstedt gibt es derzeit keine Erkrankten. 196 Genesene verteilen sich auf Dötlingen (5), Ganderkesee (26), Großenkneten (5), Harpstedt (4), Hatten (11), Hude (21), Wardenburg (30) und Wildeshausen (94).