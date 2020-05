Soziales: Landjugend-Service kommt gut an

Großenkneten /Landkreis Es ist ein gutes Beispiel für den Zusammenhalt der Generationen unter schwierigen Bedingungen: Die Landjugend Großenkneten bietet seit Mitte März einen kontaktlosen Einkaufsservice an. Er wendet sich insbesondere an die Riskogruppen in Zeiten der Corona-Pandemie. Das Angebot wird angenommen, wie die Landjugend berichtet. „34 Einkäufe haben wir inzwischen erledigt“, so Jessica Deye von der Landjugend. Viele davon waren für die Bewohner der Einrichtungen der Norle. Dazu haben sich auch viele Einzelpersonen oder ältere Paare gemeldet.

Der Schwerpunkt der Aktivitäten liegt in Großenkneten, aber auch in Ahlhorn sind die Landjugendlichen tätig. In Huntlosen sind sie eher selten aktiv, was auch daran liegt, dass die Konfirmanden dort eine ähnliche Aktion anbieten.

Die Großenkneter sind eine von mehreren Gruppen, die sich im Landkreis Oldenburg als Hilfsgruppen engagieren und Besorgungen in der Apotheke, der Drogerie oder dem Supermarkt erledigen. Die Kampagne „Echt grün – Eure Landwirte“ unterstützt die Landjugenden dabei mit Baumwolltaschen. „Wir finden es toll, dass sich die jungen Leute engagieren“, erklärt der Großenkneter Detlef Kreye, Vorsitzender des Kreislandvolkverbandes Oldenburg. Die Taschen werden bei den Einkäufen verwendet, die die jungen Leute für Personen erledigen.

Wer Hilfe in Anspruch nehmen möchte, kann sich direkt bei den Landjugenden melden:

• Großenkneten: Telefon 0176/ 35412565 (Jule Wilke)

• Benthullen-Harbern: Telefon 0176/ 97844423

• Hatten: Telefon 0174/ 9126898

• Sandersfeld: Telefon 0173/ 8756651

• Dötlingen: Telefon 04432/ 9500 (Gemeinde)