Großenkneten Ein Motorrad der Marke Honda wurde am Montag in Großenkneten gestohlen. Der Eigentümer hatte das schwarz-rot lackierte Motorrad um 14 Uhr auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Straße „Kneter Sand“ abgestellt. Gegen 18.30 Uhr stellte er den Diebstahl des zwölf Jahre alten Motorrades fest.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04431/941-115 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.