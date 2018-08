Schmierereien an Grundschule

Großenkneten Auf dem Gelände der Grundschule Großenkneten an der Straße Am Esch hat sich ein Sprayer an mehreren Stellen mit seinem Zeichen „verewigt“ und Gegenstände mit schwarzer Farbe beschmiert. Das ist am Donnerstag bei der Polizei angezeigt worden. Passiert sind die Taten bereits in der Zeit von Freitag, 17. August 14.30 Uhr, bis Montag, 20. August, 7 Uhr, Es wurden unter anderem eine steinerne Tischtennisplatte und eine hölzerne Torwand mit einem sogenannten „Tag“ besprüht. Dabei handelt es sich um ein Namenskürzel, das als Unterschrift des Verursachers gewertet werden kann. Als Signatur wurde „@VC“ verwendet, so die Polizei.

Wer Hinweise zu den Verursachern geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04435/919190 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.