Unfall Zwischen Pkw Und Sattelzug: A29 bei Großenkneten gesperrt

Todesfall nach Corona-Ausbruch in Restaurant „Alte Scheune"

Ein 73-Jähriger ist an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Der Kreis Leer bestätigt, dass es einen Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch in Jheringsfehn gibt. Die Redaktion fasst zusammen, wie sich die Zahlen am 16. Juni geändert haben.