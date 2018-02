Großenkneten Unfall am Dienstag, 10.05 Uhr, in der Großenkneter Ortsdurchfahrt: Ein 85-jähriger Mann aus Großenkneten wollte mit seinem Auto von einem Grundstück auf die Hauptstraße abbiegen. Dabei übersah er den von links kommenden Wagen eines 34-Jährigen aus Schortens. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Laut Polizei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 8500 Euro.