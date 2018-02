Hagel Kaum enden wollte die Schlange von Freunden, Bekannten, Nachbarn und Gemeindevertretern am Samstagnachmittag im Schafstallcafé am Hagelerdamm in der Gemeinde Großenkneten. Mitgebracht hatten sie alle eine kleine Aufmerksamkeit für Yvonne Hamann und Hartwig Hemme, die das Café renoviert hatten und nun im neuen Glanz präsentierten.

Natürlich gehörten auch ein Rundgang durch die neue Gaststube und der Klönschnack in gemütlicher Runde dazu. Unter die Gratulantenschar hatte sich auch Großenknetens Bürgermeister Thorsten Schmidtke gemischt, der ein gutes Gelingen für die kommenden Jahre wünschte.

20 Jahre hatten Helga und Hermann Hemme das Schaf-stallcafé betrieben. In ihrem Sinne werden nun Hartwig Hemme und Yvonne Hamann das Café offiziell ab 1. März weiterführen. Dazu gehören auch bisherige beliebte Veranstaltungen.

Schon jetzt kündigt sich der Kunsthandwerker-Markt für den 3. Juni an, der vom Musik- und Kulturverein Großenkneten veranstaltet wird. Aber auch sonst steht das Café für Gäste an den Wochenenden offen. Wer mehr wissen möchte über Öffnungszeiten und Angebote, kann sich unter Telefon 0174/641 46 69 informieren.