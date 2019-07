Halenhorst Aus einem Bauwagen schallt Musik. Davor stehen Carsten Struß, Christoph Stöver, Michael Bührmann und Lutz Siemer. Die vier Männer und weitere Freunde aus Ganderkesee und Lemwerder sind mit fünf Traktoren samt Bauwagen nach Halenhorst gekommen und haben fürs Wochenende in „Erwins Camp“ Quartier bezogen – so wie Hunderte weitere Partyfreunde. „Schau dich um, das ist eine große Gemeinschaft, die Spaß hat“, sagt Carsten Struß (34). Seine Freunde sind allesamt Oldtimer-Fans, die auch öfter zu Treckertreffen fahren.

Auf einem Anhänger fahren gerade 15 jubeln grüßende junge Männer und Frauen vorbei, die per Shuttle-Service vom Zeltplatz zur Partymeile kutschiert werden. Dort läuft unter einem riesigen Fallschirm das Beerpong-Turnier. 64 Mannschaften sind am Start. In der Mehrheit sind Männer-Duos vertreten, es gibt aber auch Mix-Teams und Frauen-Mannschaften.

Volle Konzentration ist angesagt: Beim Beerpong muss ein Tischtennisball in die mit etwas Bier gefüllten Becher des Gegners geworfen werden. Bei einem Treffer muss der Gegner den Becher austrinken. Das Zweier-Team, das nach 20 Minuten die wenigsten Becher übrig hat, scheidet aus. Ein Schiedsrichter steht an jedem Tisch und passt auf. Einheizer Frank Vogelsang geht mit seinem Megafon von Duell zu Duell und macht Sprüche. An einem Tisch stehen sich im Viertelfinale Daniel und Jonas aus Beverbruch sowie Henning und Mirko aus Großenkneten gegenüber. Bevor sie loslegen, geben sich sich – ganz Fairplay – die Hand.

Abwechslung bieten auch Looping Louie XXL, die Kuh-Tip-Duelle auf einem Baumstamm, das Spiel mit dem Riesen-Jenga und das Bieryoga. Auf der Bühne sorgten mehrere DJs für die passende Musik. So auch bei der Kopfhörer-Party. Jeder Partygänger erhielt gegen ein Pfand einen Kopfhörer und konnte zwischen drei verschiedenen Sounds wählen. Die anfängliche Skepsis bei manchem Besucher wich schnell großer Begeisterung. Da wurde auch schon mal Techno neben Discofox getanzt.

„Über das komplette Wochenende sind 1500 Leute hier gewesen, davon 800 bis 900 Camper“, bilanziert Melanie Fichna vom Organisationsteam am Sonntagnachmittag. Ihr Lob: Die meisten Camper haben den Platz tipptopp hinterlassen.

Zu den Campern gehört auch die 1. Fußballmannschaft des FC Huntlosen, die in der Kreisliga spielt. Trainingslager einmal anders. Die Freundinnen sind auch dabei. „Neben der großen Party gibt es auf dem Zeltplatz auch viele kleine Partys“, erzählt Nils Heimann. Da sei für jeden etwas dabei. Anna Merz lobt die Kopfhörer-Party. „Die war besser als gedacht.“

Ein paar Zelte weiter sitzen mehrere Matrosinnen in der Runde. Hier wird Junggesellinnenabschied gefeiert. Kapitänin und Braut ist Alexandra. Die 29-jährige gebürtige Cloppenburgerin feiert in Erwins Camp mit Freundinnen aus ihrer Heimatstadt und aus Wilhelmshaven, wo sie seit zehn Jahren lebt und arbeitet. Ihr Bräutigam und dessen Freunde feiern zur selben Zeit in Düsseldorf den Junggesellenabschied.

Michael Pundt bezeichnet Erwins Camp als Wochenendurlaub. Der 33-Jährige lebt in Harsewinkel, stammt aber aus Beverbruch. Mit seinem selbst umgebauten Camper ist er gen Norden gekommen und verbringt das Wochenende mit Kumpel Jan Marks, ebenfalls aus Beverbruch, auf der Party. „Es steckt viel Arbeit in dem Festival, mit viel Liebe zum Detail“, lobt er die Macher von Erwins Camp.

