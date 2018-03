Haschenbrok Den Diebstahl zweier Rückfahrkameras samt Überwachungsmonitor von einer Arbeitsmaschine am Brandsweg in Haschenbrok meldet die Polizei. In der Zeit von Montag, 26. März, 16 Uhr, bis Mittwoch, 28. März, 8 Uhr, ist es zu dem Diebstahl gekommen. Darüber hinaus wurde die Tankeinrichtung aufgebrochen und rund 200 Liter Diesel entwendet. Die Schadenshöhe wird von der Polizei auf rund 1000 Euro geschätzt.