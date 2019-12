Huntlosen Was für ein Sturm und Dauerregen am Morgen: Mit Sorgenfalten haben die 2. Vorsitzende des Bürgervereins Huntlosen Hilke Müller und ihre Vorstandskollegen aus dem Fenster geschaut. Um 14 Uhr sollte auf dem Evergemplatz in Huntlosen der alle zwei Jahre stattfindende Weihnachtsmarkt des Bürgervereins eröffnet werden. Dazu kam noch die Nachricht, dass sich eines der bereits am Vortag aufgebauten Zelte im wahrsten Sinne des Wortes um einen Baum gewickelt habe.

Neues Zelt aufgestellt

Für Ortsbrandmeister Rolf Meines und einige Kameraden begann der Weihnachtsmarkttag anders als erwartet: Die Freiwillige Feuerwehr baute rasch ein anderes Zelt auf. Doch am Ende wurde alles gut. Sogar die Sonne lachte pünktlich um 14 Uhr vom Himmel, und es blieb lange Zeit trocken, bis dann doch wieder einige kurze Schauer über den Evergemplatz hinwegzogen. Das tat aber dem Ansturm der Huntloser keinen Abbruch.

Damit konnte Samuel Stoll, der als Vertreter von Bürgermeister Thorsten Schmidtke die Begrüßung und Eröffnung des Marktes vornahm, unter freiem Himmel sein Grußwort sprechen. Stoll zeigte sich begeistert, dass in diesem Jahr wieder auf dem Evergemplatz der Huntloser Weihnachtsmarkt in dem tollen Ambiente eröffnet werden konnte: „Ein Weihnachtsmarkt, der mit ganz viel Liebe zum Detail am Kreisel aufgebaut worden ist und an dem sich zwei Kindergärten sowie alle Vereine sowie erstmals auch die Kirche beteiligen. Daran erkennt man, wie eng alle miteinander verbunden sind.“

Außerdem freute sich Stoll, dass die neuen Holzhütten auf dem Weihnachtsmarkt einen schönen Platz gefunden hätten. Er vergaß auch nicht zu erwähnen, dass die Gemeinde den Kauf mit 1500 Euro bezuschusst hatte.

Mit einigen weihnachtlichen Liedern trugen die Jüngsten ihren Teil zum Auftakt bei. Unter der Leitung von Margarita Gerk sangen die Mädchen und Jungen „Stern über Bethlehem“. Daran schlossen sich die Waldkindergartenkinder Hosüne mit Leiterin Stefanie Born und anderen Mitarbeiterinnen an. Sie hatten drei Stücke ausgewählt. Für alle Kinder gab es eine Belohnung, die Hilke Müller selbst gebastelt hatte und auch verteilte.

Erbsensuppe aus der Feldküche der Reservistenkameradschaft, Bratwurst und mehr, Kuchen und Kaffee und weitere kulinarische Verführungen konnten erstanden werden. Die Jägerschaft hatte das Wildmobil mit Präparaten aus der heimischen Tierwelt aufgebaut. Nicht zu vergessen: die muntere Runde der „Hupfdohlen“, die diesmal den „Elfenspuck“, ein leckeres Getränk, kreiert hatten.

Weihnachtsmann reist an

Natürlich fehlte auch nicht der Weihnachtsmann, der ganz aus Norden nach Huntlosen angereist war. Manche wollen hinter dem Rauschebart den Noch-Vorsitzenden des Bürgervereins Huntlosen Josef Spreckelmeyer erkannt haben. Der wohnt nämlich jetzt in Norden (Ostfriesland)