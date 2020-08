Infektionsgeschehen Landkreis Oldenburg: Acht neue Corona-Fälle bei Heidemark

Landkreis /Ahlhorn Nach dem Corona-Ausbruch in dieser Woche im Ahlhorner Putenschlachtbetrieb Heidemark sind dort weitere Infektionen festgestellt worden. Bei den mehr als 2300 durchgeführten Tests an zwei Tagen gab es nach Angaben der Kreisverwaltung insgesamt acht positive Ergebnisse. Vier Personen wohnen im Landkreis Oldenburg, vier im Landkreis Cloppenburg.

„Das engmaschige Testkonzept bewährt sich, wir können das Geschehen lokalisieren“, sagt Erster Kreisrat Christian Wolf. Die betroffenen Mitarbeitenden gehörten allesamt zur Spätschicht. „Es deutet alles darauf hin, dass die Ursache der Ansteckung im privaten Bereich liegt und in den Betrieb getragen wird. Andernfalls wäre die Anzahl der Infektionen noch höher.“

Jetzt sei es wichtig, die Infektionskette zu durchbrechen. Das Kreis-Gesundheitsamt habe die verbliebene Spätschicht und damit rund 270 Personen für 14 Tage in Quarantäne geschickt. Nach dieser Zeit steht ein erneuter Test an. Wenn der negativ ausfällt, dürfe die jeweilige Person wieder arbeiten. Darum sei es wichtig, dass die Quarantäne-Regeln penibel eingehalten werden. Darauf seien alle Beschäftigten erneut eindringlich hingewiesen worden.

Aktuell sind 37 Personen im Landkreis Oldenburg nachgewiesen an Covid-19 erkrankt. Diese Fälle verteilen sich auf die Gemeinden Ganderkesee (2), Großenkneten (21), Hude (1) und Wardenburg (3) sowie die Stadt Wildeshausen (10). 198 Personen befinden sich in Quarantäne. Dabei sind die jüngsten Maßnahmen bei Heidemark nicht mitgerechnet. Die Gesamtzahl der registrierten Infektionen im Kreisgebiet liegt nun bei 377. Das sind sechs mehr als am Vortrag. 329 Bürger sind genesen, elf verstorben.