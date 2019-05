Rastede /Ahlhorn Das kirchliche Tagungshaus Blockhaus Ahlhorn wird in absehbarer Zeit nicht geschlossen. Das beschloss die Synode der evangelischen Kirche im Oldenburger Land am Samstag auf ihrer Tagung in Rastede. Das Kirchenparlament stimmte nach intensiver Diskussion für einen Antrag, der den Oberkirchenrat beauftragt, eine Nutzung des Blockhauses Ahlhorn auch in außerkirchlicher Trägerschaft zu prüfen, bei der sichergestellt wird, dass weiterhin kirchliche Gruppen das Blockhaus Ahlhorn nutzen können und der Erhalt der Kirche „St. Petrus zu den Fischteichen“ gewährleistet ist.

Weiterhin beinhaltet der Antrag, dass der Oberkirchenrat unter Beteiligung des Kuratoriums für das Blockhaus Ahlhorn beauftragt wird, völlig neue Belegungsmöglichkeiten und Betriebsformen für das Blockhaus Ahlhorn zu prüfen, die den Betrieb in eigener Regie unter Beachtung der Einsparvorgaben im Maßnahmenkatalog weiter möglich mache. Das Ergebnis der Prüfung soll der Synode im Mai 2021 zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Der Antrag wurde mit 30 Stimmen bei 22 Gegenstimmen beschlossen, nachdem zuvor beantragt worden war, sich aus der kirchlichen Trägerschaft Ahlhorns aus wirtschaftlichen Gründen zurückzuziehen.