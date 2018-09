Sage Unbekannte Täter sind am Mittwoch, 1.25 Uhr, in eine Tankstelle an der Sager Straße in Sage eingebrochen. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsraum Das berichtet die Polizei. Trotz der ausgelösten Alarmanlage durchsuchten die Täter den Raum nach Wertgegenständen und entwendeten vermutlich ein paar Stangen Zigaretten. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Wildeshausen unter Telefon 04431/9410 entgegen.