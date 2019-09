Baucontainer aufgebrochen

Sage Bekleidung und Werkzeug haben unbekannte Täter am Samstag, 3.25 bis 4 Uhr, auf einer Baustelle an der Sager Straße in der Gemeinde Großenkneten entwendet. Dazu brachen sie das Schloss eines Containers auf und verschafften sich so Zutritt. Die Schadenshöhe liegt bei 3000 Euro. Zeugen melden sich bei der Polizei, Telefon 04431/941115.