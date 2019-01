Sage Unbekannte Täter sind am Donnerstag in eine Tankstelle in Sage eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten sie gegen 2.20 Uhr die Eingangstür des Verkaufsraumes an der Sager Straße auf und suchten im Gebäude gezielt nach Tabakwaren. Die Anzahl der entwendeten Schachteln und der entstandene Sachschaden konnten noch nicht genannt werden.

Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen nimmt die Polizei Wildeshausen unter Telefon 0 44 31/9410 entgegen.