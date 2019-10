Sage /Haast Das Organisationsteam hat offenbar die goldrichtige Idee gehabt mit der 3-Generationenparty am Mittwoch, 30. Oktober, im Landhaus Otte in Sage-Haast. Schon seit langem ist sie ausverkauft. Familie Rüther, Henry Deye, Familie Otte und Christian Wilke brauchen nicht einmal mehr eine Abendkasse aufzumachen, denn einfach alle Karten sind restlos weg. Einlass ist ab 18 Jahren, los geht es ab 19 Uhr.

Das Konzept ist ebenso einfach wie schlüssig: eine Party für die ganze Familie. DJs aus drei Generationen sorgen für die Musik und das mit jenen Tonträgern, mit denen sie gearbeitet haben beziehungsweise arbeiten. „Drei Generationen Technik, drei Generationen DJs, drei Generationen Partyhits: Und zwar wortwörtlich“, heißt es in der Ankündigung. In Vorbereitung auf die Familien­disco wurde allerlei Eingestaubtes vom Dachboden geholt: Heinrich Rüther, der Anfang der 70er mit Bruder Manfred die „Disco International“ ins Leben rief, wird an diesem Abend mit seiner originalen Technik von damals auflegen – natürlich mit altem Mischpult, alten Scheinwerfern und Schallplatten. Auch sein Sohn, Torsten Rüther, der schon von klein auf immer mit dabei war und als nächste Generation der Disco International seit den 90ern für allerbeste Partystimmung sorgt, kramt noch mal seine CDs samt Originalanlage heraus. Und wer sich schließlich kaum noch an derartig analoge Medien erinnert, darf sich auf Enkel beziehungsweise Neffe Henry Deye freuen. Mit aktuellen Beats und modernster Lichtshow bringt der 18-jährige Nachwuchs-DJ schließlich auch das junge Publikum zum Tanzen.

Für das leibliche Wohl an diesem Mittwochabend sorgen neben ausreichend Ausschankmöglichkeiten, die sich laut Veranstalter auf die hohe Besucherzahl an diesem Abend einstellen, auch zwei Imbissbuden mit Fischbrötchen, Pommes, Bratwurst & Co.