Diebe kommen durch Wintergarten

Sannum Zu einem Einbruchdiebstahl ist es am Freitag in der Zeit von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr an der Straße „Waldwinkel“ in Sannum gekommen. Bisher unbekannte Täter drangen, laut Polizeibericht, durch die Wintergartentür in das Haus ein, wo sie die Räume durchsuchten und Bargeld sowie Schmuck in bislang unbekanntem Wert entwendeten.