Unfall Bei Wardenburg: Laster verunglückt – Sperrung auf der A29

Wardenburg Auf der A29 bei Großenkneten hat sich am Donnerstagmorgen ein Lkw-Unfall ereignet. Der Laster hat Flaschen mit Propangas geladen, bestätigt die Autobahnpolizei Ahlhorn. Die Flaschen wurden aber nicht beschädigt, eine Gefahr besteht für andere Verkehrsteilnehmer also nicht.

Der Fahrer des Lkws, ein 49-jähriger Mann aus dem Kreis Minden-Lübbecke, war in Richtung Wilhelmshaven unterwegs, als er nach eigenen Angaben zwischen den Anschlussstellen Großenkneten und Wardenburg von einer Windböe erfasst wurde. Infolgedessen kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab und kippte auf dem Grünstreifen hinter einer Böschung auf die rechte Seite seines Lkws.

Ersthelfer halfen dem unverletzten Fahrer aus der Fahrerkabine. Diese konnte er mit Unterstützung durch die Fahrertür verlassen, teilt die Polizei mit.

Da zunächst unklar war, ob durch den Unfall Gasflaschen zu Schaden gekommen waren, wurde die Freiwillige Feuerwehr Wardenburg mit drei Fahrzeugen zum Unfallort entsandt. Sie gab schnell Entwarnung. Alle Gasflaschen, hierbei handelte es sich um etwa sechs Tonnen, waren unversehrt. Es geht von der transportierten Ladung also keinerlei Gefahr aus, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Der Sachschaden am Lkw wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Zwischen den Anschlussstellen Großenkneten und Wardenburg kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Inzwischen ist eine Vollsperrung eingerichtet, meldet die Polizei auf Twitter. Sie soll bis circa 13.30 Uhr andauern. Empfohlen wird die Umleitung Richtung Oldenburg über Sage und Hengstlage.