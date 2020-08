TVC startet die Saison in Hamm

Cloppenburg Der Rahmenspielplan für die 3. Liga Nord-West im Handball der Männer steht. Nur noch die genauen Wochenendtermine und die Anwurfzeiten müssen noch festgelegt werden.

Der Neuling TV Cloppenburg beginnt am 3./4, Oktober mit einem Auswärtsspiel beim ASV Hamm-Westfalen II, eine Woche später am 10. Oktober ist danach Heimspielpremiere, wenn die SG Schalksmühle/Halver Dragons in der Leharstraße aufkreuzen.

Die weiteren Termine: 17./18. Oktober: VfL Eintracht Hagen - TVC; 24. Oktober: TVC - Team Handball Lippe II; 31. Oktober/1. November: GSV Eintracht Baunatal - TVC; Freitag (!) 6. November: TVC - ATSV Habenhausen; Sonntag (!) 8. November: ESG Gensungen/Felsberg - TVC; 14. November: TVC - Ahlener SG; 21. November: TVC - HSV Hannover; 28./29. November: SG Menden-Sauerland Wölfe - TVC; 5. Dezember: TVC - TuS Volmetal; 12./13. Dezember: Handball Hannover Burgwedel - TVC; 19. Dezember: TVC - OHV Aurich; 9./1o. Januar 2022: SG LIT 1912 II - TVC; 16. Januar: TVC - TuS Spenge; 23./24. Januar: TuS Vinnhorst - TVC; 30./31. Januar: TVC - TSV GWD Minden II.

Am Wochenende 6./7. Februar beginnt die Rückrunde mit der Partie des TVC zu Hause gegen den ASV Hamm-Westfalen II. Die Rückrunde soll am 29./30. Mai mit dem 33. Spieltag (!) enden, weil der 34. Spieltag mit Einverständnis beider Vereine (hier TVC und TSV GWD Minden II) vor dem 13. Mai absolviert werden kann.

Der zweite Doppelspieltag der Saison findet am Freitag, 12. März, statt. Dann spielt der TVC beim ATSV Habenhausen und erwartet am Sonntag, 14. März, die ESG Gensungen/Felsberg.