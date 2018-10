Wilhelmshaven Nach drei Niederlagen in Folge hat der Handball-Zweitligist Wilhelmshavener HV wieder einen Sieg eingefahren. Durch den 27:24-Erfolg gegen Eintracht Hagen machte das Team einen Sprung ins Tabellen-Mittelfeld.

„Heute hatte jeder Spieler seinen Anteil daran, heute habe wir den Bock in der entscheidenden Phase umgeworfen“, sagte WHV-Trainer Christian Köhrmann nach der nervenaufreibenden Partie. Zur Pause waren die 1019 Zuschauer in der Nordfrost-Arena noch guten Mutes, lag da doch ihre Mannschaft mit 12:8 in Führung. Bis zu 38. Spielminute war der Gast aber durch vier Tore nacheinander wieder auf zwei Treffer herangekommen und erzielte nach einer knappen Dreiviertelstunde sogar den Ausgleich (17:17). Köhrmann reagierte mit einer Auszeit und konnte sich vor allem auf den starken René Drechsler verlassen, der sieben seiner zehn Tore im zweiten Abschnitt erzielte. Hagen egalisierte immer wieder den WHV-Vorsprung, bis dann Fabrice Lehmann, Kuno Schauer und Matej Kozul mit ihren Toren das WHV-Team endgültig auf die Siegerstraße brachten.

Viel Zeit hat die Mannschaft von Köhrmann aber nicht, um sich darüber zu freuen. Die nächste Partie der Wilhelmshavener findet bereits an diesem Mittwoch statt, dann ist der WHV in Bayern beim HSC Coburg zu Gast. Die Oberfranken sind Tabellenzweiter und ein heißer Anwärter auf den Aufstieg in die Bundesliga. In dieser Saison ist Coburg zudem in eigener Halle noch ohne Punktverlust.