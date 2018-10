Köhrmann erwartet Kampfspiel

Wilhelmshaven An diesem Samstag (19.30 Uhr) wollen die Zweitliga-Handballer des Wilhelmshavener HV ihre erste Englische Woche der Saison erfolgreich abschließen. Dem Heimsieg gegen Eintracht Hagen folgte am Mittwoch eine gute Leistung bei der 31:35-Niederlage beim Spitzenteam in Coburg.

Nun kommt der Zehnte TV Emsdetten in die Nordfrost-Arena. Von den letzten sechs Duellen mit Emsdetten gewann der WHV nur eines – vor knapp einem Jahr. Allerdings sucht auch der Gast aus Westfalen nach einer konstanten Form. WHV-Trainer Christian Köhrmann weiß: „Gegen Emsdetten, sind das Kampfspiele, da kommt einiges auf uns zu.“