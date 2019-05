Wilhelmshaven /Nordhorn Handball-Zweitligist Wilhelmshavener HV hat seine Hausaufgabe erledigt. Durch einen verdienten 29:24 (16:11)-Erfolg gegen den Dessau-Roßlauer HV besteht für das Team von Trainer Christian Köhrmann weiterhin die Chance, den Klassenerhalt zu schaffen. „Wir haben noch eine Minimalchance“, sagte Köhrmann, „und die wollen wir nutzen.“ Bester Werfer der Wilhelmshavener war Rutger ten Velde mit sieben Toren, René Drechsler war fünfmal erfolgreich.

Während die Gäste aus Sachsen-Anhalt nun endgültig abgestiegen sind, muss der WHV am nächsten Wochenende in Würzburg bei den Wölfen Rimpar weiter kämpfen. Da der HC Elbflorenz am Sonntagabend mit 27:24 beim TV Großwallstadt siegte, beträgt der Rückstand der Wilhelmshavener auf den ersten Nichtabstiegsplatz weiterhin drei Punkte – bei nur noch zwei ausstehenden Partien eine große Hypothek. Nach dem Auswärtsspiel in Würzburg geht es für die Köhrmann-Mannschaft noch in der heimischen Halle gegen die HSG Nordhorn-Lingen.

Nordhorn-Lingen feierte indes am Wochenende bereits den Aufstieg in die Bundesliga. Das Team ist nach einem 33:28-Sieg beim EHV Aue nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen. Auch Tabellenführer HBW Balingen-Weilstetten steht als Aufsteiger fest.

Nordhorn ist in der kommenden Saison erstmals seit der Spielzeit 2008/09, als der Verein Insolvenz anmelden musste, wieder in der Bundesliga dabei.