Wilhelmshaven Ihre dritte Niederlage in Folge mussten die Zweitliga-Handballer des Wilhelmshavener HV am Samstag gegen den bis dahin noch sieglosen Vorletzten TV Hüttenberg einstecken. Ohne die verletzten Evgeny Vorontsov (Schlüsselbeinbruch) und Jan Josef (Knieverletzung) verlor der WHV in heimischer Arena mit 22:26 (14:10).

Dabei legten die Jadehandballer einen guten Start hin, führten schnell 2:0 und nach einer Viertelstunde mit 7:3. Gästetrainer Emir Kurtagic musste da schon eine Auszeit nehmen. Doch René Drechsler hämmerte das Leder in Unterzahl zum 13:9 (27. Spielminute) in den Winkel und die 1058 Zuschauer in der Nordfrost-Arena sahen einen in großen Teilen überzeugenden Auftritt ihrer Sieben und einen Halbzeitstand von 14:10.

Zwar hatte der WHV auch in Hälfte zwei einen guten Start, doch Hüttenberg kam ebenfalls stärker ins Spiel und über die Stationen 16:18 (42.) und 19:19 (45.) zur ersten Führung elf Minuten vor dem Ende (21:20). Die Gastgeber haderten immer mehr mit den Schiedsrichterentscheidungen, verstrickten sich in Einzelaktionen und Trainer Christian Köhrmann hatte keine Alternativen auf der Bank. Acht Minuten vor Schluss zog Hüttenberg auf drei Tore davon (23:20) – und die Jadehandballer waren mit ihrer Kraft am Ende. Mit nun 3:7 Punkten und angesichts mangelnder Alternativen im Angriff sieht der WHV schwierigen Zeiten entgegen.