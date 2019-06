Wilhelmshaven /Würzburg Für viele Fans des Wilhelmshavener HV war am Sonntagmorgen klar: Ihr Team steigt in der kommenden Saison wieder in die 2. Handball-Bundesliga auf. Zahlreiche Anhänger bekundeten auf der Seite des Clubs in einem sozialen Netzwerk ihre Unterstützung und sprachen der Mannschaft Mut zu. Andere Diskussionsteilnehmer zeigten sich weniger optimistisch und gehen von einem längeren Verbleib in der 3. Liga aus.

Die Saison 2018/19 wird der WHV in jedem Fall auf einem Abstiegsplatz beenden und somit die kommende Spielzeit in der Drittklassigkeit verbringen. Denn am Samstagabend gewann das Team von Trainer Christian Köhrmann zwar mit 33:25 beim den Wölfen Rimpar in Würzburg. Da aber auch die zuvor abstiegsgefährdeten Konkurrenten aus Emsdetten und Dresden ihre Partien gewannen, beträgt der Abstand des WHV auf einen Nichtabstiegsplatz weiterhin drei Punkte. Und diese Lücke kann die Mannschaft bei nur noch einem ausstehenden Saisonspiel – am kommenden Samstag kommt die als Aufsteiger feststehende HSG Nordhorn-Lingen in die Nordfrost-Arena – nicht mehr aufholen.

Für den WHV endet damit eine vierjährige Zugehörigkeit zur 2. Liga. 2015 war die Mannschaft aufgestiegen, nachdem sie zuvor vier Jahre lang drittklassig gewesen war. Ihre größte Zeit hatten die Wilhelmshavener in den Nuller-Jahren gehabt, als sie von 2002 bis 2008 in der Bundesliga spielten.

Die WHV-Akteure bestimmten in Würzburg das Geschehen und beendeten ihr letztes Zweitliga-Auswärtsspiel mit einem Acht-Tore-Sieg. Bester Werfer war Tobias Schwolow mit 14 Toren. Der Blick in den Liveticker der Parallelpartien war dann aber ernüchternd, denn nur bei Punktverlusten der Mitbewerber um den Klassenerhalt hätten Köhrmann und Co. noch eine Chance gehabt.

Nun kommt viel Arbeit auf die WHV-Verantwortlichen zu, die einen schlagkräftigen Kader zusammenstellen müssen, um den sofortigen Wiederaufstieg zu realisieren. Ein erster Zugang wurde in Torwart Primožz Prost (35) vom Erstligisten Frisch Auf Göppingen bereits präsentiert.

Ein Derby zwischen Wilhelmshaven und der SG VTB/Altjührden wird es in der 3. Liga nicht geben, da die Vareler vor wenigen Wochen in die Oberliga abstiegen. Dafür ist der OHV Aurich in der kommenden Saison wieder drittklassig. Das Team machte in der Relegationsrunde den Aufstieg perfekt.