Hamburg Das Hamburger Museum der Arbeit erscheint derzeit wie eine Mischung aus Designladen für Möbel und einer Spiel- und Sportabteilung im Kaufhaus. Das Gemeinsame ist das Material, aus dem die Stücke gefertigt sind. Die Tische und Stühle, Fantasie-Wesen und Mini-Baumhäuser, das Surfboard und Liegerad bestehen alle aus Holz. „Holz bewegt“ heißt die Ausstellung, die seit 2009 alle zwei Jahre in Hamburg stattfindet.

Sinn und Sinne

Bei der sechsten Leistungsschau von Norddeutschlands holzverarbeitenden Nachwuchshandwerkern haben sich erneut Tischlerlehrlinge beteiligt sowie Gesellen, Fachschüler, junge Meister, Studenten, selbstständige Gestalter und erstmals auch Kinder. Das Motto hieß diesmal „Sinn und Sinne“. Von 78 Bewerbungen wählte eine Jury für die Ausstellung etwa 50 Exponate aus den Bereichen Möbel, Design und Interieur. Dazu vergaben die Juroren vier Preise plus zwei Sonderpreise, die jeweils mit 1000 Euro dotiert sind.

Den Gestaltungspreis hat Jasper Kreft abgeräumt. Der Tischler aus Westerstede (Kreis Ammerland) macht zum vierten Mal mit bei „Holz bewegt“ und hat in den vergangenen Jahren bereits in den Kategorien Umwelt und Innovation Preise gewonnen. Der 31-jährige Handwerker mag das Format nicht nur wegen seiner Erfolge. „Mich spornt die Einladung jedes Mal an, etwas Neues zu entwerfen, das ich dann der Öffentlichkeit präsentieren kann.“

Jasper Kreft sitzt auf einem Hocker, der auch als Beistelltisch dienen kann. In der rechten Hand hält er ein weiteres Exemplar des ausgezeichneten Möbels, das nur 1200 Gramm wiegt. Das helle, naturbelassene und auffällig zarte Ding aus sieben Millimeter dünnen Eiche-Profilen wirkt wenig belastbar. Das Gegenteil ist der Fall. Die stapelbaren Stücke sind ultrastabil und dabei elastisch. Auch wenn die Hocker uneben stehen, kippeln sie nicht. „Schön leicht und schön stabil.“ Jasper Kreft grinst.

Der Tischler aus dem Ammerland, der in seiner Freizeit einen fünf Hektar großen Wald bewirtschaftet und Möbel entwirft, ist nicht nur ein konstant erfolgreicher „Holz bewegt“-Teilnehmer. Jasper Kreft begeistert auch den Nachwuchs für den Wettbewerb. Erstmals bei der Ausstellung dabei ist Constantin Wragge. Die beiden sind Kollegen in einer Küchenmöbeltischlerei ín Ekern, einem Ortsteil von Bad Zwischenahn, wo Constantin Wragge aufgewachsen ist. Der 22-Jährige lernt im dritten Ausbildungsjahr Tischler und hat sich mit „Taschengeld“ bei „Holz bewegt“ beworben.

Praktische Platten

Auf einem weißen Tisch liegen verteilt wie Memory-Karten knapp zwei Dutzend der Geldbörsen im Scheckkartenformat. Jede ein Unikat, bestehend aus jeweils zwei gemesserten Vollholzfurnieren. Die dünnen unbehandelten Platten aus Esche, Nussbaum, Ahorn, Kirsche oder Lärche werden von schmalen schwarzen Gummibändern zusammengehalten, die einst Fahrradschläuche waren.

„Meine Idee passt perfekt zum Thema Sinn und Sinne“, sagt Constantin Wragge und erklärt das einerseits mit der „erlebbaren Oberfläche“ des Holzes und dem aufs Wesentliche reduzierten „leichten Gepäck“. Im Gegensatz zu einem dicken Portemonnaie findet Wragges handlicher Begleiter Platz in jeder Jeans- oder Sakkotasche. Praktisch.

Der angehende und der gelernte Tischler sind komplett überzeugt vom Werkstoff Holz, der in beinahe jedem Garten wächst. „Massivholz kann soviel und das ohne Zutun. Man muss es nur trocknen, kann es dann verarbeiten und sein riesiges Potenzial ausschöpfen“, meint Jasper Kreft, der seine Holzprodukte so roh wie möglich belässt. Also ohne Farben und Lacke. Und darüber, dass sich Holz häufig mindestens ebenso gut eignet wie Kunststoff, sind sich die beiden Handwerker sowieso einig.

Auf jeden Fall haben die beiden Lust, sich für die 2021er Ausgabe von „Holz bewegt“ erneut zu bewerben. Für Kreft wäre es die letzte Möglichkeit. Die Altersgrenze liegt bei 35 Jahre.

Die hat Malte Hampe zwar schon überschritten. Doch bei der letzten Ausschreibung lag er noch drunter und ist deshalb dabei. Der 36-jährige Tischlermeister und Holztechniker aus Bremen präsentiert zwei seiner Tische. „FramedWater“, sein Meisterstück, ist eine Hommage an die 50er Jahre. Mit den konischen, schlanken und schräg gestellten Beinen erinnert der Couchtisch mit mattblauer Platte an die Nierentisch-Ära der Wirtschaftswunderjahre und an fließendes Wasser. Daher der Name „FramedWater“. Außergewöhnlich und sehr modern machen das Stück die Oberfläche aus Mineralwerkstoff, die Hampe mit Speckstein vergleicht, und die vier Schubkastenblenden aus Teak, die den Tisch zugleich kompakt und leicht erscheinen lassen. „Holz bewegt“-Initiator und Kurator Johannes Jürgensen lobt das „Wahnsinnsteil“ besonders wegen der Gestaltung und Ausführung.

Wie viele Tischler träumt Malte Hampe davon, eigene Kreationen unters Volk zu bringen. Neben seinem Job als Werkstattleiter bei der „Werkstatt Bremen“ für Menschen mit Behinderung, entwirft der Handwerker eigene Möbel, die er auf seiner Homepage www.aufholz.de anbietet. Dort gibt es schon Fotos von „Drehmoment“ zu sehen, den Hampe ebenfalls bei „Holz bewegt“ ausstellt.