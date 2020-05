Flohmarkt Mit Tausenden Besuchern: Traditioneller Hökermarkt in Colnrade abgesagt

Colnrade Jedes Jahr besuchen am Tag der Deutschen Einheit im Oktober mehr als 20 000 Flohmarktbegeisterte den idyllischen Ort Colnrade an der Hunte, um an Hunderten von Ständen zu feilschen und zu bieten. Volle Straßen wird es in diesem Jahr allerdings nicht geben, denn der traditionelle Hökermarkt ist abgesagt.

„Aufgrund der anhaltenden Pandemie und den damit aktuell verbundenen Beschränkungen für Großveranstaltungen sieht sich unser Organisationsteam leider gezwungen, den Hökermarkt am 3. Oktober 2020 ersatzlos abzusagen“, teilt Carsten Lüllmann, Ortsbrandmeister der Feuerwehr Colnrade, mit. Es sei unmöglich, das einmalige Flair des Colnrader Hökermarktes unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln aufrecht zu erhalten.

Die bereits zugestellten Marktausweise für 2020 verlieren ihre Gültigkeit, die bisher angemeldeten Verkäufer werden schriftlich über diese Absage informiert, so Lüllmann. „Bislang eingegangene, aber noch nicht beantwortete Anmeldungen werden nicht mehr bearbeitet“, teilt er weiter mit.

Für den Hökermarkt im nächsten Jahr können ab dem 1. Januar auf dem bekannten Weg Anmeldungen zugesendet werden. „Die Downloadseite des Anmeldeformulars auf unserer Homepage wird bis zum 1. Dezember 2020 vom Netz genommen“, beschreibt Lüllmann das weitere Vorgehen und hofft, dass der Hökermarkt im nächsten Jahr wieder stattfinden kann.