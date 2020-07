Gemeinde Zahlt über 2000 Euro: Zerstörungswut: Teuer für Dünsen

Dünsen Zerstörte Scheiben an der Kirche, an zwei Buswartehäuschen und am Göpelhaus: Das ist die traurige Bilanz in der Gemeinde Dünsen, die Bürgermeister Hartmut Post für den Monat Juni zieht. Am Göpelhaus habe ein Jugendlicher geschnappt werden können: Er habe beim Fußballspielen mit einer Metallkugel eine Scheibe zerstört und sich dabei am Bein verletzt. 192,60 Euro müsse er voraussichtlich zahlen. Weil die weiteren Täter unbekannt sind, bleiben aber noch 2406,89 Euro an der Gemeinde hängen, informierte Post. „Das sind Summen – das ist doch nicht mehr normal“, ärgert sich der Bürgermeister. „Mir geht es darum, dass die Bevölkerung sehr wachsam ist.“ Zeugen solch einer Tat sollten sich bei ihm (Telefon 0 42 44/75 72) oder der Polizei (Telefon 0 42 44/48 2) melden.

