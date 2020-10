Aktion in Groß Ippener: DRK und Feuerwehr rufen zur Blutspende auf

Groß Ippener Rund 15 000 Blutspenden werden jeden Werktag in Deutschland benötigt, damit der Bedarf in den Kliniken lückenlos sichergestellt werden kann. Eine Krebserkrankung, ein Autounfall oder eine Organtransplantation – Gründe dafür, dass Menschen auf eine Blutspende angewiesen sind, gibt es viele. Doch nur drei Prozent der Bevölkerung spenden Blut, obwohl etwa 30 Prozent es könnten. Auch aktuell in Zeiten der Corona-Pandemie werden die Blutkonserven dringend benötigt.

Die nächste Möglichkeit zum Blutspenden in Groß Ippener gibt es am Mittwoch, 21. Oktober. Von 17 bis 20 Uhr kann im örtlichen Feuerwehrhaus, Dorfstraße 18-20, gespendet werden. Die Freiwillige Feuerwehr und das DRK hoffen auf viele Spender.

Wegen der aktuellen Situation wird die Anmeldung auch diesmal im Dorfgemeinschaftshaus stattfinden, heißt es. Weiter gehe es dann im Feuerwehrhaus. Die Spender werden gebeten, etwas mehr Zeit einzuplanen.

Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist Pflicht. Nach der Spende bekommt jeder Spender wieder etwas zum Mitnehmen. Alle Spender werden gebeten, einen gültigen Lichtbildausweis mitzubringen. Wiederholungsspender bringen bitte auch zusätzlich ihren Spenderausweis mit – in Papierform oder als App auf dem Handy.

Die Jahresverlosung findet wie gewohnt statt, heißt es von den Veranstaltern.