Heimatbund kürt Allee in Ippener

Groß Ippener Eine Allee bei Groß Ippener ist vom Niedersächsischen Heimatbund (NHB) zur „Allee des Monats Juni 2019“ gekürt worden. Dabei handelt es sich um Baumreihen aus Sommerlinden mit einzelnen Hänge-Birken an der Straße „Zum Baßmerhoop“ (in Verlängerung Bahnhofstraße). Die Allee „weist ein durchgängig geschlossenes Blätterdach auf und sorgt so für angenehmen Schatten“, bescheinigte der Heimatbund. Die 670 Meter lange Allee präge die umgebende Landschaft und zähle zu den wertvollsten und schützenswertesten Alleen in Niedersachsen.

„Gerade bei Wetterlagen mit hohen Temperaturen werden die guten klimatischen Eigenschaften einer Allee deutlich. Die Geschlossenheit der Baumkronen erzeugt nicht nur Schatten, sondern auch ein spezielles Mikroklima, das sich von der umgebenden Landschaft unterscheidet“, so der Heimatbund. So könnten Temperaturspitzen abgemildert und die Luftfeuchtigkeit erhöht werden. Außerdem ist eine Allee auch ein Strömungshindernis, durch das hohe Windgeschwindigkeiten abgesenkt werden können.

Der NHB setzt sich seit 2015 verstärkt für den Schutz und Erhalt von Alleen in Niedersachsen ein.