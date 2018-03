Groß Ippener Groß Ippener soll ein bisschen grüner –und bunter – werden. Dafür hat der Gemeinderat am Donnerstagabend im Zuge seiner Haushaltsberatungen im Gasthaus Wülfers die Weichen gestellt. Erstens wird sich die Gemeinde finanziell an der geplanten Aufforstung im Bereich des alten Schießstandes beteiligen, zweitens soll der jetzige Fußweg an der Dorfstraße (L 776) zwischen Denkmal und Klein Ippener Straße zum Blühstreifen werden.

Zunächst zum alten Schießstand: Die fünf Hektar große, ehemals bundeseigene Liegenschaft im Waldgebiet Sprengelsberg (unweit des Bundeswehr-Schießstandes) sei von der Interessentenschaft der Genossenschaftsforst Sprengelsberg erworben worden, berichtete Bürgermeister Georg Drube. Ziel sei, das teilweise einer Sandwüste gleichende Areal, das auch von Quad-Fahrern genutzt wird, aufzuforsten.

Zur Finanzierung der etwa 30 000 Euro teuren Maßnahme hatte die Interessentenschaft bei der Gemeinde Ippener einen 30-prozentigen Zuschuss beantragt. Hier willigte der Gemeinderat ein und verankerte eine Summe von 10 000 im Haushalt 2018.

Zum geplanten Blühstreifen: Die Gemeinde Ippener will den Fußweg an der Dorfstraße zwischen Denkmal und Klein Ippener Straße zurückbauen. Ursprünglich war er angelegt worden, damit bei Schützenfesten die Feiernden zu Hackfelds Dorfkrug gehen konnten, ohne die Straße zu queren. Mittlerweile finden dort keine Schützenfeste mehr statt – aber die Pflege und Instandhaltung des Weges sei teuer, so der Bürgermeister.

Vor diesem Hintergrund machte der Gemeinderat 10 000 Euro locker, um die Steine des Weges aufzunehmen. Der Bordstein bleibe erhalten, sagte Drube. Da, wo bislang die Steine liegen, werde Muttererde aufgebracht und ein Blühstreifen angelegt.