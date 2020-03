Corona-Krise in Harpstedt: Aylin Yavuz bietet Hilfe beim Einkaufen an

Corona-Krise in Harpstedt „Wir haben viele ältere Menschen in Harpstedt und ich will einfach nur helfen“, sagt Aylin Yavuz. Daher hat sich die 30-Jährige dazu entschieden, über das Soziale Netzwerk Facebook einen Aufruf zu starten. Wer Unterstützung beim Einkaufen benötigt, weil er aufgrund des Coronavirus das Haus nicht mehr verlassen könne, könne sich an sie wenden.

Selbst tätig werden

Hilfsaktion Wer Unterstützung beim Einkaufen benötigt, kann sich an Alyin Yavuz wenden. Wichtig: „Das Angebot gilt nur für ältere, kranke oder gefährdete Menschen“, sagt die 30-Jährige. Die Besorgungen werde sie für die Harpstedter, die nicht selbst aus dem Haus können, gern erledigen. Selbstverständlich müssen die Einkäufe selbst bezahlt werden. Zwischen 14 und 17 Uhr kann Aylin Yavuz gern ihre Hilfe anbieten. Wer ihre Unterstützung in Anspruch nehmen möchte, meldet sich bitte telefonisch im „Liberty’s“ in Harpstedt, Telefon 0 42 44/9 67 98 74.

Sie wolle kein Netzwerk aufbauen, betont Yavuz. Ihr gehe es schlichtweg darum, selbst tätig zu werden. „Wenn ich betroffen wäre und das Haus nicht mehr verlassen dürfte, würde ich mich auch über Hilfe freuen“, erzählt sie von ihren Beweggründen. Sie wolle für ältere, kranke oder gefährdete Menschen einkaufen gehen. „Dass jemand keine Lust zum Einkaufen hat, gilt nicht. So möchte ich meine Zeit nicht investieren“, stellt die junge Frau heraus.

Bisher biete sie den „Einkaufsdienst“ alleine an. Zwischen 14 und 17 Uhr habe sie ein Zeitfenster dafür. „Wenn sich jemand beteiligen möchte, kann er sich auch gern bei mir melden. Dann können wir uns aufteilen“, sagt Yavuz.

Übergabe ohne Kontakt

Bisher habe sie noch keine Anfragen von älteren Menschen bekommen – ihr Angebot bleibe aber weiter bestehen. Die Übergabe der Einkäufe solle dann ohne Kontakt ablaufen – und auch die Geldübergabe soll so stattfinden. „Ich werde jedenfalls mein Bestes geben, den Leuten das zu kaufen, was sie benötigen. Das wird nicht einfach werden, wenn man sich die Regale anschaut, aber ich bin zuversichtlich“, sagt Yavuz.