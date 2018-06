Harpstedt Unbekannte Täter sind in der Zeit von Dienstag, 5. Juni, 10 Uhr, bis Mittwoch, 6. Juni, 10 Uhr, in ein als Lager genutztes Stallgebäude in der Straße „Am Bahnhof“ in Harpstedt eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Lager und entwendeten mehrere Reifen und weitere Fahrzeugteile, wie die Polizei berichtet. Der entstandene Schaden wurde auf ungefähr 14 000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unterTelefon 04431/9410 an die Polizei Wildeshausen zu wenden.