Harpstedt /Brammer „Anlage zur energetischen Nutzung von Biomasse, genauer gesagt zur Erzeugung von Wärme für Heizungszwecke.“ – So beschreibt die Enzyklopädie Wikipedia den „Biomeiler“. Nur: Was kann so eine Kompostheizung? Und wie wird sie gebaut? Gisela und Jürgen Brand werden diese Fragen jetzt exemplarisch beantworten: Auf ihrem Hof in Brammer 7 (Gemeinde Beckeln) bauen sie am zweiten November-Wochenende einen Biomeiler respektabler Größe – und bieten für Interessierte gleichzeitig ein Seminar mit dem Biologen Michael Stang an.

Schon bei den zehnten Harpstedter Holzheiztagen im Februar dieses Jahres hatte Gisela Brand versucht, das Thema Biomeiler publik zu machen. Was sie erstaunte: Viele kannten das Thema. In der Theorie.

„Beeindruckend“ findet Gisela Brand die Funktionsweise von Biomeilern: Der Input besteht vor allem aus Strauchschnitt („der sich ohnehin nicht zum Verbrennen eignet“). Stückholz wird nicht benötigt.

Dafür liefert das kleine Kraftwerk, in dem es 50 bis 70 Grad warm werde, ein bis eineinhalb Jahre lang Wärme zum Heizen, ferner Kompost – „und es bindet CO2“. Denn weil die Kompostierungsprozesse zum großen Teil anaerob ablaufen, „wird kein CO2 freigesetzt, sondern im Gegenteil: im Kompost gebunden“.

Der in Brammer geplante Biomeiler wird einen Durchmesser von fünf Metern haben. Die Brands wollen die Heizenergie über einen Wärmeplattentauscher zur Warmwassergewinnung nutzen.

Woraus das „Bauwerk“ besteht? Der Meiler solle eingefasst werden in Baustahlmatten, die mit einem Windschutznetz bedeckt werden. „Sohle“ ist eine Folie, auf der Sickerwasser aufgefangen wird. Das Innenleben soll aus mehreren Schichten bestehen – abwechselnd Frischholz-schredder und Polyethylen-(PE-)Rohre.

Gisela Brand geht davon aus, dass – außer etwa 20 Kubikmetern Wasser – der „Input“ zu etwa 85 Prozent aus Frischholzschredder bestehen wird. Die restlichen 15 Prozent seien Mist und Biogasgülle.

Um möglichst viel eigenen Strauchschnitt schreddern zu können, bieten die Brands allen Mitbürgern aus der Umgebung an, „bis zum 4. November kostenfrei bei uns Strauchschnitt von laubtragenden Gehölzen – kein Laub, kein Nadelholz und keine Thujen – abliefern zu können.“ Der Lagerplatz werde gekennzeichnet und sei frei zugänglich.

Das Seminar des Biologen Michael Stang beginnt am Freitag, 9. November, mit einem theoretischen Vortrag. Der praktische Teil schließt sich am Sonnabend, 10. November, an. Anmeldungen unter Telefon 04244/968 55 62 oder jnbrand@gmx.de.