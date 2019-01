Harpstedt Immer wenn der 6. Januar, der Tag der Heiligen Drei Könige, auf einen Sonntag fällt, treffen sich die ehemaligen Harpstedter Bürgerschützenkönige inklusive des amtierenden Königs zu einem gemütlichen Beisammensein. Diese relativ neue Idee wurde 2013 von dem damaligen Bürgerschützenkönig Michael Voß ins Leben gerufen und erfreut sich großer Beliebtheit.

In diesem Jahr hatte der amtierende Schützenkönig Jan Windhorst mit Unterstützung von Michael Voß (als Schriftführer des Offizierskorps) dazu eingeladen. Bei einem gemeinsamen Mittagessen wurde in der Gaststätte Pagels viel geklönt und über alte Zeiten geredet. „Besonders interessant und zu würdigen war die Teilnahme des Schützenkönigs von 1953, Robert Parchmann mit seinen über 90 Jahren“, berichtet Presseoffizier Bernd Volkmer. Parchmann erzählte sehr angeregt aus der damaligen Zeit und hatte viele staunende Zuhörer. Der amtierende König, Jan Windhorst, wies in seiner Begrüßungsrede darauf hin, dass aufgrund der Schaltjahr-Situation das nächste Treffen erst 2030 stattfinden werde.

Alle Teilnehmer waren sich jedoch sehr schnell einig, dass es dazwischen ein „außerplanmäßiges“ Treffen geben soll.