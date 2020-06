Freizeit: So schwimmt es sich auf Abstand

Harpstedt „Ich bin auf die nächste Woche gespannt, wenn es warm werden soll“, sagt Schwimmmeister Uwe Lampe während er auf das Becken im Harpstedter Rosenfreibad blickt. Nur ein paar Schwimmer sind dort am Donnerstagvormittag unterwegs. „Wir haben ja Blocköffnungszeiten, jeweils 100 Besucher pro Zeitabschnitt sind erlaubt“, erklärt Lampe. In dieser Woche bisher kein Problem. „Da lief alles reibungslos“, so der Schwimmmeister.

Vorbereitet auf die Öffnung, die am Montag, 8. Juni, erfolgte, hat sich das Bad mit verschiedenen Maßnahmen. Es gibt einen Sichtschutz zum Umziehen, da die Umkleiden gesperrt bleiben müssen, ihre Kleidung können Badegäste auf den überdachten Bänken im Eingangsbereich ablegen. Oder auf der Liegewiese: „Die wird bisher aber nicht großartig genutzt. Die Leute wollen lieber ins Wasser“, berichtet Lampe. Darüber hinaus wurden Einbahnstraßen-Schilder aufgestellt, die den Besuchern den Weg durch das Bad weisen. Sprungtürme, Rutsche und Planschbecken sind gesperrt.

In den Pausen zwischen den Blocköffnungen haben die Mitarbeiter einiges zu tun: „Alle Bänke werden desinfiziert, auch die Toiletten und die Handläufe. In der längeren Schließung über Mittag kommt auch der Bodensauger im Becken zum Einsatz“, beschreibt Lampe. Auch die Pflege der Anlage nehme Zeit in Anspruch.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Die Rückmeldungen der Gäste seien bisher durchweg positiv ausgefallen, berichtet der Schwimmmeister. „Das ist keine leichte Situation für uns alle, aber die Besucher sind sehr verständnisvoll und dankbar, dass wir überhaupt öffnen und sie schwimmen können.“ Gleichzeitig appelliert Lampe auch an die Besucher, sich weiterhin so vorbildlich zu verhalten – auch wenn es wärmer wird und mehr Menschen das Rosenfreibad nutzen.

• Die Öffnungszeiten im Überblick: Montag bis Freitag: 6.30 bis 8.30 Uhr, 9.30 bis 11.30 Uhr, 14 bis 16.30 Uhr und 17.30 bis 20 Uhr; Samstag und Sonntag: 9 bis 12 Uhr.