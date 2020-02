Harpstedt Knapp 900 Besucher haben die Harpstedter Gästeführer im vergangenen Jahr durch die Samtgemeinde geführt. Nun hoffen Martina Möhlmann, Anke Rüdebusch, Angela Willms, Heinfried Sander, Heinrich Sudmann und Ulrich Sasse, dass sie auch in diesem Jahr wieder viele Gäste für ihre Touren begeistern können. Folgende Aktionen sind geplant:

• KLassiker

„MUNA – Verborgene Geschichte(n)“ heißt eine Führung mit Ulrich Sasse, die gleich viermal angeboten wird – am 22. März, 17. Mai, 30. August und 4. Oktober. Um die Tragweite der alten Luftmunitionsanstalt zu begreifen, sollte man das Gelände unbedingt bei einer Führung erkunden, empfiehlt Maren Jehlicka von der Samtgemeinde Harpstedt.

Der „Tag der Gästeführer“ findet seit einigen Jahren überregional statt – dieses Jahr am 26. April. „Da werden kurze, etwa halbstündige Touren zum Schnuppern angeboten“, erklärt Angela Willms.



„Historische Höfe“ kann man sich bei der beliebten Tour am 7. Juni mit Heinrich Sudmann anschauen. Die Radrundfahrt dauert etwa viereinhalb Stunden.

Besonders freut sich das sechsköpfige Team auf „Gäste aus Bassum und Twistringen“, die Harpstedt am 12. Juli besuchen. „Jedes Jahr gibt es eine gemeinsame Veranstaltung, dieses Jahr findet sie bei uns statt“, erzählt Jehlicka.

Mit Martina Möhlmann geht es am 20. September auf den „Friedhof Harpstedt“. „Der Friedhofswärter begleitet uns bei dieser Tour“, kündigt Möhlmann an.

• Neues

Bei „Meiners Saaten“ können die Gäste im Rahmen einer Betriebsbesichtigung am 17. April reinschauen. „Da hat sich in den letzten Jahren viel getan“, sagt Jehlicka über das Unternehmen in Dünsen.

„Nach Colnrade mit dem Rade“ nennt sich eine Radtour mit Anke Rüdebusch und Angela Willms am 19. April. Von Harpstedt aus wolle man die Gemeinde besuchen, vor Ort soll es ein kleines Programm geben.

Im Rahmen des „FahrRad!-Tages“ steht eine Sternfahrt nach Wildeshausen am 3. Mai an. Damit soll die neue Radwegeweisung „Knotenpunkt“ eingeweiht werden.

„Waldge(h)schichten“ gibt es erstmals am 18. Oktober. „Dann ist es im Wald hoffentlich schön bunt und man kann dort eine tolle Zeit verbringen“, sagt Jehlicka.

• Jubiläum

Zum zehnten Mal findet die Tour „In Nachbars Garten“ statt. In drei Gruppen radeln die Teilnehmer mit dem Fahrrad zu verschiedenen Gärten in der Samtgemeinde – die vorher streng geheim bleiben. „Bisher konnten wir jedes Jahr vier, fünf neue Gärten besuchen“, freut sich das Team der Gästeführer.

• Für alle Touren sollte man sich vorab anmelden unter Telefon 0 42 44/82 33. Der Flyer mit allen Terminen der Gästeführer und weiteren Informationen liegt im Amtshof, einigen Harpstedter Geschäften, beim Landkreis Oldenburg und beim Verkehrsverein Wildeshausen aus. Außerdem kann er online eingesehen werden:•

• Gästeführer werden?

Wer Interesse hat, selbst als Gästeführer tätig zu sein, kann im kommenden Jahr an einem Lehrgang teilnehmen. Eine Infoveranstaltung dazu soll im November stattfinden, Interessenten können sich aber jetzt schon bei Maren Jehlicka unter Telefon 0 42 44/82 33 melden.