Historische Kleinbahn Lahmgelegt: Corona-Krise stoppt „Jan Harpstedt“

Harpstedt Aufgrund der aktuellen Krisenlage stehen die Signale auch für die Aktivitäten der historischen Kleinbahn „Jan Harpstedt“ zur Zeit auf Halt. „Wir dürfen keine Fahrten durchführen und mussten auch den Werkstattbetrieb einstellen“, berichtet Vereinsvorsitzender Andreas Wagner.

„Da wir kein Betrieb sind, unsere Bahn nicht zum ÖPNV gehört und Vereinsmitglieder zur Zeit nicht zusammenkommen dürfen, ist uns jede Aktivität untersagt. Arbeiten an Waggons, die bald ihre Hauptuntersuchung – vergleichbar mit dem TÜV für Autos – haben, bleiben liegen und so kann es sein, dass wir in diesem Jahr mit kürzeren Zügen fahren müssen. Außerdem müssen unsere Lokführer pro Jahr eine gewisse Anzahl Stunden im Fahrbetrieb ableisten, was jetzt gerade auch nicht funktioniert“, führt Wagner weiter aus.

Nachdem fast alle Sonderfahrten für dieses Jahr abgesagt wurden, ein Saisonbeginn ungewiss ist und die laufenden Kosten wie zum Beispiel Versicherungen weiterlaufen, verringern sich auch die finanziellen Reserven, die der Verein in guten Jahren ansammeln konnte. Wann sich die Lage ändert, bleibt ungewiss. „Und wir können auch nicht sicher sein, ob sich Museumsbahnfahrten mit Abstandsregelung und gegebenenfalls Mundschutzpflicht wirklich durchführen lassen und vom Publikum auch angenommen werden“, ergänzt Joachim Kothe, Pressesprecher der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde.

Der Verein informiert auf seiner Website und auf Facebook regelmäßig über den neusten Stand der Dinge und lässt seine Freunde und Fahrgäste wissen, wann es wieder losgeht mit den sonntäglichen Touren auf der Strecke zwischen Harpstedt und Delmenhorst. Eine Anregung hat der Vereinsvorsitzende noch: „Wir sind weiterhin an historischen Fotos von unserer Bahn interessiert. Wer jetzt vielleicht Zeit hat, alte Fotoalben durchzusehen und dabei Fotos von ,Jan Harpstedt’ entdeckt, möge uns doch bitte informieren.“

Mehr Infos unter www.jan-harpstedt.de